Soll die Fuß- und Radbrücke über die March nun gebaut werden, die 500 Meter in die Gemeinde Dürnkrut hineinragt? Seit Jahresbeginn ist der Ort als möglicher Brückenstandort im Gespräch (die NÖN berichtete), bei der Gemeinderatssitzung im März des nächsten Jahres soll über diese Frage endgültig abgestimmt werden.

FP-Gemeinderätin Ernestine Soucek möchte die Bürde einer Entscheidung jedoch nicht auf ihren Schultern tragen. Sie legte daher in der Trafik und in einigen Lokalen der Gemeinde eine Unterschriftenliste mit folgendem Wortlaut auf: „Die Unterzeichnenden stellen an den Gemeinderat der Gemeinde Dürnkrut einen Initiativantrag gem. § 16 NÖ Gemeindeordnung. Der Gemeinderat möge beschließen, eine Volksbefragung wegen der Errichtung einer Fuß-/Radbrücke (über die March) in der Gemeinde Dürnkrut durchzuführen.“

Zehn Prozent der Wahlberechtigten haben bereits unterschrieben. Jeder Gemeindebürger, der eine Volksbefragung unterstützen möchte, kann seine Unterschrift noch bis Ende November auf die Liste setzen. Die FP wird den Initiativantrag bei der nächsten Gemeinderatssitzung im Dezember stellen.