„Ich biete 100 Euro Belohnung für Hinweise, die zur Ausforschung des Irren führen, der mit einem Moped unsere Tennisplätze beschädigt hat.“ Peter Bruck, der sonst so besonnene Obmann des Eckartsauer Tennisclubs, macht seinem Ärger auf Facebook Luft.

Grund für den Unmut sind die oben genannten Schäden am Eckartsauer Tennisplatz, aufgrund derer der Saisonstart verschoben werden musste: „Der Rowdy ist mit Gewalt bei uns eingedrungen, hat das versperrte Tor zum Platz aufgetreten, dort vermutlich mit einem Moped einen sogenannten Kavalierstart hingelegt und ist dann mit durchdrehenden Reifen über den Platz gefahren.“ Neben tiefen Furchen am Platz habe der Übeltäter dabei auch einige Linien ausgerissen. „Die Schäden waren so groß, dass wir sie nicht selbst beseitigen konnten und professionelle Hilfe um 3.000 Euro in Anspruch nehmen mussten“, berichtet Bruck.

Man wisse nicht, wann und ob der Rowdy zurückkehren würde. Bei der Polizei wurde jedenfalls Anzeige erstattet.