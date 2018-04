In der Großgemeinde tut sich so einiges: So wird derzeit an einer Erweiterung des Kindergartens gearbeitet und der Radweg auf der ehemaligen Bahntrasse kommt ins Rollen und das Gemeindebudget 2018 wurde abgesegnet.

VP-Bürgermeister Rudolf Makoschitz berichtet: „Aufgrund der erfreulichen Entwicklung der Kinderzahlen in der Gemeinde haben unsere Recherchen ergeben, dass wir vermutlich ab dem Kindergartenjahr 2019/20 eine zusätzliche Kindergartengruppe benötigen werden.“ Plankonzept, Kostenschätzung, Geburtenstatistik und Projektanalyse wurden einem Ansuchen auf Erweiterung beigefügt.

Entflechtung von Kindergarten- und Privatbetrieb

Durch den Umbau des Südwesttrakts wird Platz für die dritte Gruppe frei. Der Keller wird einer Generalsanierung unterzogen. Der Zugang zu Keller- und Dachgeschoss wird durch ein externes Stiegenhaus neu geschaffen, um eine Entflechtung von Kindergarten- und Privatbetrieb zu gewährleisten.

Im Zuge der Planungen wurde auch angedacht, den ca. 400 m² großen und teilweise ungenutzten Dachbodenraum als Gemeindewohnungen bzw. als „Stauraum“ für diverse Utensilien des Kindergartenbetriebes zu verwenden. Die Umsetzung dieser Maßnahmen wird allerdings derzeit aus Kostengründen hintangestellt.

Nach mehr als fünf Jahre langen Verhandlungen tritt das Projekt des Radweges von Leopoldsdorf bis Engelhartstetten auf der Trasse der ehemaligen, seit 2003 für den Personen- und Güterverkehr stillgelegten „Landesbahn“ in die entscheidende Phase. Bei positiver Beurteilung des Förderansuchens könnten die Arbeiten des 13,4 km langen Radweges bereits im Frühjahr 2019 fertiggestellt werden.

Das Gemeindebudget 2018 gestaltet sich wie folgt: Im ordentlichen Haushalt stehen Einnahmen von 2,55 Mio. Euro Ausgaben von 2,53 Mio. Euro gegenüber, außerordentlich sind es 2,76 Mio. Einnahmen gegenüber 2,08 Mio. Ausgaben. Der Gesamtschuldenstand konnte von 2,69 Mio. Euro (1.1.2017) auf 2,3 Mio. Euro (31.12.2017) gesenkt werden.