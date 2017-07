In Breitstetten (Katastralgemeinde von Leopoldsdorf) wird ein Dampfmaschinenmuseum betrieben, in dem auch Schienenfahrzeuge ausgestellt werden. Die dazugehörige Bahnstrecke wurde 2010 von den ÖBB eingestellt und in der Folge von der NÖ Verkehrsorganisationsgesellschaft übernommen. Da eingestellte Strecken aufzulassen sind, wären sämtliche Gleise zu entfernen.

„Im Bereich Bahnhof Breitstetten stehen Dampfloks, die die Geschichte der Eisenbahn dokumentieren. Gemeinsam ist es uns gelungen, dass die Gleise nicht entfernt werden müssen und dieses Juwel erhalten werden kann. Die eigentlich zu entfernenden Schienen erfahren eine sinnvolle Nachnutzung und können bleiben“, freut sich Verkehrslandesrat Karl Wilfing.

„Wir sind glücklich, dass wir mit dem Landesrat und den zuständigen Bürgermeistern eine Lösung gefunden haben, die den Erhalt der nostalgischen Loks hier sichert“, zeigt sich NÖVOG-Geschäftsführer Gerhard Stindl erfreut über das Weiterbestehen. „Danke für die Unterstützung und Wertschätzung für dieses Museum seitens des Landes Niederösterreich“, so SP-Bürgermeister Thomas Nentwich. „Für den Bezirk ist dies ein Schmuckstück und gerade auch für die Bewerbung zur Landesausstellung 2021 von großer Bedeutung“, so VP-Landtagsabgeordneter René Lobner.