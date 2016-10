In der Gemeinderatssitzung, die am vergangenen Mittwoch über die Bühne ging, flogen sprichwörtlich die Fetzen: Erster Zankapfel waren die Ergänzungswahlen in drei Ausschüssen. Diese waren notwendig geworden, weil Gemeinderat Thomas Litzenberger (er ist nun parteilos), wie die NÖN berichtete, aus der FPÖ ausgeschlossen wurde.

Die Freiheitlichen schlugen vor, diese Ausschüsse mit der ebenfalls parteilosen Gemeinderätin Brigitte Slama zu besetzen. Slama war bis Juli vergangenen Jahres Mitglied der Strasshofer Bürgerliste. Sie warf das Handtuch wegen Unstimmigkeiten mit Bürgerlisten-Obmann Paul Ebhart (die NÖN berichtete).

Letzterer meinte, dass dieses Mandat der Bürgerliste gehöre und kommentierte dies in Richtung FP-Gemeinderätin Gerda Busch: „Sie veranstalten hier eine Säuberungsaktion, weil Litzenberger in ihren Augen ein Verräter ist. Jetzt nehmen sie eine andere Verräterin (Slama, Anm.) auf.“ Die Angesprochene konterte: „Ich habe nie gesagt, dass Litzenberger ein Verräter ist, gegen diesen Ausdruck verwehre ich mich.“

Auch Slama stellte sich gegen den Bürgerlisten-Chef: „Sie haben mich immer wieder für dumm verkauft, wenn ich sie nach einem Kassenbuch der Bürgerliste gefragt hatte, deswegen bin ich keine Verräterin.“

Nachdem sich die Wogen etwas geglättet hatten, gingen die Streitereien beim Thema „Grundsatzbeschluss für den Neubau der Volksschule“ in die zweite Runde: SP-Bürgermeister Ludwig Deltl berichtete von einer Sitzung des Bau-Beirates, der ursprünglich ins Leben gerufen worden war, um die Restaurierung der Schule zu planen.

„Schulneubau kostet knapp 28 Millionen“

Die Kosten dafür würden sich auf etwa 18,2 Millionen Euro belaufen. Alledings bestehe die Gefahr, dass die Schule in den nächsten zehn bis 15 Jahren zu klein wird. Ein Neubau dieser – er könnte im Bereich der jetzigen Europa-Mittelschule erfolgen – würde etwa 27,9 Millionen kosten.

„Es geht hier lediglich um einen Grundsatzbeschluss, um in diese Richtung weiterzudenken“, meinte der Ortschef. Und weiter: „Ich hatte ein unverbindliches Gespräch mit dem Schul- und Kindergartenfond und dem Land NÖ, wobei ich in Erfahrung brachte, dass Förderungen sehr wahrscheinlich sind.“

Ebhart blitzte mit seinem Antrag ab

Ebhart sprach von einem „Gipfel der politischen Intransparenz“ und stellte den Antrag, dass über einen Grundsatzbeschluss erst abgestimmt werde, wenn dem Gemeinderat entsprechende Unterlagen vorgelegt werden. Ebhart: „Die 18 Millionen werden von uns in Zweifel gezogen.“

Worauf sich ein sichtlich erzürnter SP-Gemeinderat Günther Kussmann zu Wort meldete: „Wir beschäftigen uns schon seit einem Jahr mit dem Thema Schulneubau – ich verwehre mich gegen den Vorwurf der Unseriosität und jenem, dass wir die Gemeinde in ein finanzielles Desaster stürzen würden.“

Ebhart blitzte mit seinem Antrag ab, während der Grundsatzbeschluss über den Schulneubau mit den Stimmen der SPÖ, ÖVP, FPÖ beschlossen wurde.