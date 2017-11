Aufregung herrscht in der Gemeinde nach dem jüngsten Gastspiel der Untersiebenbrunner Theatergruppe „Felicita“ im Veranstaltungssaal: Am Ende der Aufführung wurde von dieser nämlich ein Statement verlesen, in dem kritisiert wurde, dass die Gemeinde von der Schauspieltruppe eine „Saalmiete“ von 2 Euro pro Besucher einhebt. Das erzürnte VP-Bürgermeister Josef Reiter, sodass der jüngste Auftritt auch der letzte in Engelhartstetten gewesen sein dürfte.

Aber der Reihe nach: Seit 1996 spielt die Theatergruppe Felicita in Engelhartstetten. „Obwohl uns der Bürgermeister per Handschlag zugesichert hat, dass wir keine Miete bezahlen müssen, wird von uns eine Saalmiete von 2 Euro pro Person verlangt. Angeblich gibt es hierzu einen gültigen Gemeinderatsbeschluss“, ärgert sich Michael Egel von der Theatergruppe.

Da die Einnahmen aber nur aus freien Spenden bestehen, kompensiere der Erlös nicht einmal den Arbeitsaufwand, wie Egel vorrechnet: „Die Kosten für die zukünftige Saison beginnen im Frühjahr, wenn das neue Rollenmaterial bestellt wird, Accessoires für die Bühne gekauft werden müssen. Zuzüglich kommen pro Aufführung Tantiemen des Theaterverlages hinzu sowie die Miete eines Klein-Lkw für den Transport unseres Bühnenmaterials und mehr.“

Theatergruppe will mit einem Plus aussteigen

Die Theatergruppe bestehe nicht, um große Gewinne zu erzielen, „sondern wegen der Freude am Theaterspielen. Dennoch sollten wir am Ende des Jahres mit einem Plus aussteigen“, so Egel. Die Entscheidung, nicht mehr in der Gemeinde zu spielen, sei nicht in Stein gemeißelt: „Unser Statement haben wir abgegeben, damit unser treues Publikum auch weiß, warum wir eventuell nicht mehr in Engelhartstetten spielen“, relativiert er und hofft, „dass sich vielleicht doch noch ein Gespräch mit der Gemeindevertretung ergibt, um für die Zukunft eine für beide Seiten akzeptable Lösung zu finden.“

Danach sieht es aber laut Ortschef Reiter nicht aus: „Ich sehe es als Affront, dass man sich nach der Vorstellung hinstellt und dieses Statement abgibt. Es gibt von meiner Seite kein Interesse, dass ‚Felicita‘ wieder in der Gemeinde auftritt.“ Er sei enttäuscht von der Schauspieltruppe: „Wir stellen einen wunderschönen, modernen Saal zur Verfügung und auch die anderen Vereine, sogar die einheimische Feuerwehr, müssen dafür bezahlen. Überdies haben wir die Theatergruppe auch noch bei den Druckkosten und bei der Aussendung der Einladungen unterstützt.“

Theateraufführungen werde es aber weiterhin in Engelhartstetten geben: „Mir liegt viel an Kultur in der Gemeinde und wir werden eine andere Theatergruppe suchen, die im nächsten Jahr bei uns spielen wird.“