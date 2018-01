Er war mit seinem Auto auf der Fahrt von Lassee in Richtung Loimersdorf (Marktgemeinde Engelhartstetten) von der L4 abgekommen und gegen einen Baum geprallt, berichtete die Landespolizeidirektion.

Der in dem Pkw eingeklemmte Lenker musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde laut Polizei von "Christophorus 2" in das UKH Wien-Meidling geflogen. Am Auto des Mannes entstand Totalschaden.