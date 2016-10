Volksschuldirektorin Barbara Steinau und Patrizia Nikzad von der NÖGKK (hinten, von links) mit den Schülern Marie Tomek, Hajar Ait-Makhlouf und Deniz Tekgündüz (vorne, von links), die stolz das Siegel präsentieren. | Havranek

Die „Gesunde Volksschule“ in Engelhartstetten wurde nun sogar „vergoldet“: In der Vorwoche überbrachte Patrizia Nikzad von der NÖGKK die „Gesunde Schule“-Plakette in Gold, weil hier bereits seit über vier Jahren nach genau definierten Qualitätskriterien gesundheitsfördernde Maßnahmen im Schulalltag umgesetzt werden.

Die bisherigen Jahresschwerpunkte waren „Hygiene und Psychohygiene“, „Lebensraumgestaltung“, „Förderung der psychosozialen Gesundheit“ und „Bewegung“. Dabei lernten die Kinder wichtige Hygienefaktoren, die Förderung der Gesprächskultur, Gewaltprävention, Wohlfühlregeln und viele weitere wichtige Dinge.