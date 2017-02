Wie die NÖN berichtete, suchte die Kommune im Süden des Marchfelds neue Gemeindebedienstete, da sowohl Amtsleiterin Elisabeth Skocek (voraussichtlich mit Jahresende) als auch Kassenverwalterin Monika Proprenter (im Jahr 2018) in den wohlverdienten Ruhestand gehen. Nun scheint es, als hätte die Suche Früchte getragen.

VP-Bürgermeister Josef Reiter bestätigt: „Wir haben zwei Kandidaten für diese beiden Posten ausgesucht und sind zuversichtlich, dass sie für die Aufgaben gut geeignet sind.“ Wer das sein wird, will der Ortschef aber noch nicht verraten: „Es wird auch noch dauern, bis die Neuen ihren Dienst antreten können.“

Grund dafür seien beispielsweise Kündigungsfristen: „Sobald diese abgelaufen sind, werden wir einmal mit einer Probezeit anfangen“, verrät Reiter. Danach könnten die neuen Gemeindebediensteten beginnen, sich in den aufwendigen Job einzuarbeiten.

Aus Insiderkreisen konnte die NÖN dennoch in Erfahrung bringen, dass Alexander Steiner aus Marchegg der neue Amtsleiter werden soll. Er bringt schon Erfahrung mit, da er derzeit noch am Marchegger Stadtamt beschäftigt ist. Von daher habe er auch bereits alle notwendigen Prüfungen, die für den Posten in der Engelhartstettener Gemeindeverwaltung notwendig sind, erfolgreich abgelegt.

Die NÖN hat den Amtsleiter in spe vorab zu den Themen Motivation und Zukunftsaussichten befragt: „Ich freue mich natürlich, zukünftig für die Engelhartstettner Bürger zu arbeiten, aber ein neuer Job ist vor allem eine tolle Möglichkeit, neue Leute und Tätigkeitsfelder kennenzulernen.“

Wird der Marchegger möglicherweise einmal nach Engelhartstetten übersiedeln? „Das weiß ich natürlich jetzt noch nicht genau, es ist aber grundsätzlich nicht auszuschließen.“