Seit längerer Zeit ist die Müllübernahme in der Gemeinde ein Thema. Nach der Einrichtung eines Altstoffsammelzentrums beim neuen Gemeindeamt in Engelhartstetten war nicht allen klar, was nun mit den Müllübernahmestellen in Loimersdorf und Schloßhof passiert.

Deswegen gab es einen Termin von Gemeindevertretern mit Verantwortlichen des GVU (Gemeindeverband für Aufgaben des Umweltschutzes), bei dem die Zukunft der Übernahmestellen geklärt werden sollte. VP-Bürgermeister Josef Reiter berichtet: „Wie erwartet hat der GVU zuerst darauf bestanden, dass wir ausschließlich die Altstoffsammelstelle in Engelhartstetten in vollem Umfang geöffnet halten und nur Strauch- und Baumschnitt in Schloßhof übernehmen dürfen. Laut Aussage des GVU war diese Regelung klargestellt worden und allen Beteiligten bekannt.“

Reiter: "Schließung wäre willkürliche Reduzierung"

Reiter weiter: „Eine Schließung wäre aber eine willkürliche und unnötige Reduzierung eines Services, den unsere Gemeinde bieten kann.“ Deshalb habe man sich vehement gegen die Schließung gewehrt, laut Reiter mit Erfolg: „Der GVU hat sich damit einverstanden erklärt, dass die Sammelstelle in Loimersdorf geöffnet bleiben darf, wenn die Gemeinde die Investitionen (Befestigungen, Überdachungen) tätigt, die behördenseitig verlangt werden.“

Geschäftsführender SP-Gemeinderat Andreas Zabadal will Budgetmittel für die Zentren. | Archiv

Die Causa verwundert den geschäftfsührenden SP-Gemeinderat Andreas Zabadal: „Als ich Bürgermeister war, wurde ein derzeit noch gültiger Genehmigungsbescheid für Loimersdorf erwirkt. Allerdings müssen Adaptionen getroffen werden. Nachdem aber die Budgetmittel – 50.000 Euro – für diese Investitionen gestrichen wurden, haben wir unser Anliegen im Gemeinderat nochmals eingebracht. Allerdings bezweifle ich, dass die Kosten ausreichend sind, weil es bereits unter mir als Bürgermeister eine Ausgaben-Schätzung von etwa 150.000 Euro gegeben hat.“

Zabadal stellt klar: „Selbstverständlich werden wir im Gemeinderat einem Projekt zur Aufrechterhaltung der Müllübernahmestellen zustimmen – sollte es dieses endlich geben.“ Und er appelliert an den VP-Bürgermeister: „Die VP hat die absolute Mehrheit, man muss nur handeln. Wir hatten dieses Projekt im Wahlkampf auf unserer Agenda und werden die Umsetzung unterstützen.“