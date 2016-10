Zu dramatischen Augenblicken kam es vergangenen Mittwoch gegen 9 Uhr in einem Waldstück in der Nähe der Emmauskirche. Ein etwa 35-jähriger Mann war gerade mit Forstarbeiten beschäftigt. Plötzlich rutschte der Mann mit seiner Motorsäge ab und schnitt sich in den Unterschenkel.

Die Rettungskette funktionierte perfekt: Das Team des alarmierten Notarztwagens wurde von einem Lotsen ab der Emmauskirche eingewiesen. „Da eine direkte Zufahrt nicht möglich war, trugen wir mit tatkräftiger Unterstützung der anwesenden Polizisten das medizinische Equipment etwa 200 Meter zum Unfallort im Wald“, erinnert man sich beim Roten Kreuz Gänserndorf.

Der Patient war zum Glück nur leicht verletzt. Er wurde von Notärztin Verena Glaser erstversorgt. Anschließend brachten ihn die Sanitäter zu einem nachgeforderten Rettungswagen, mit dem er schlussendlich ins Landesklinikum Mistelbach transportiert wurde.