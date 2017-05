Zum zehnjährigen Jubiläum fanden sich so viele Spieler wie nie zuvor ein, was gelegentlich für Gedränge am Green sorgte. Organisator Helmut Legat Junior war schon am frühen Vormittag höchstzufrieden: „Es freut mich sehr, dass die Motivation der Unterstützer ungebrochen ist.“ Sein Dank galt auch dem Golf-Club Schönfeld, der den Lions all die Jahre entgegenkommt.

Quasi „altbekannte“ Gäste fanden sich auch heuer wieder ein, darunter Gustav Starek, der Co-Trainer des österreichischen Nationalteams, Thomas Janeschitz, oder Skisprung-Legende Hubert Neuper. Mit dabei waren auch ORF- Sportreporter Dietmar Wolff und ein Rapid-„Veteranen Flight“, so der Fachausdruck für eine Spielergruppe. Am späteren Nachmittag standen Hubschrauberrundflüge sowie Wein- und Spirituose-Verkostung in der Lounge am Programm, bevor der Abend beim gemeinsamen Essen und der Versteigerung von außergewöhnlichen Preisen gemütlich ausklang.

Mit dem Reinerlös der Veranstaltung wird heuer eine Einrichtung zur Förderung von Kindern mit Down-Syndrom aus der Region sowie eine Familie aus dem Bezirk unterstützt, deren Vater mit den Kleinen nach dem tragischen Krebstod der Mutter alleine zurückblieb.