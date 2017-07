Nachdem gleich am Premieren-Wochenende Lemo die Massen auf das Gelände hinter dem Kulturhaus gelockt hatte (die NÖN berichtete), gaben sich dieses Mal „Hashtag“ am Freitag sowie „Schmidhammer“ und „remasuri“ am Samstag die Ehre – und erneut blieben die Gäste nicht aus.

Auch die Grünen-Gemeinderäte Jürgen und Beate Kainz statteten der„Sommerszene“ einen Besuch ab. | NOEN, Mattes

„Hashtag“ verwandelte die „Sommerszene“ kurzerhand in eine Beachparty mit Reggae-Feeling und Sommerhits aus den letzten fünf Jahrzehnten. „Schmidhammer“ – die Band erlangte übrigens mit dem offiziellen ÖFB-Song des Jahres 2016 Berühmtheit – legte am Samstag mit einem Mix aus Dialekt-Pop-Rock nach, bevor „remasuri“ tief ins Innere des Wiener Seelenlebens blickte.

Den Auftakt am Samstag machte „Schmidhammer“. Die Band erlangte mit dem offiziellen Song des ÖFB 2016 („Das sind Wir“) Bekanntheit. | NOEN

Auch ein kurzfristiger Regenschauer tat der tollen Stimmung keinen Abbruch, schließlich darf auf der „Sommerszene“ auch das Wetter Szenen machen. Nächstes Wochenende warten dann „Weinstein“, „Legends of Rock“ sowie „French Connection plus“.