GÃ¤nserndorf

Erstmals in der jüngeren Geschichte der Bezirkshauptstadt geht der traditionelle Adventmarkt ohne Einbindung des Gänserndorfer „werbe-teams“ über die Bühne. Es hält sich das hartnäckige Gerücht, dass die Gemeinde aufgrund von Meinungsverschiedenheiten zwischen VP-Bürgermeister René Lobner und „werbe-team“-Obmann Karl Rath den Markt heuer alleine veranstaltet.

Bestätigen will dies Rath im NÖN-Gespräch aber nicht: „Lobner sagte mir, dass es heuer nur einen kleinen Adventmarkt gibt. Er war offenbar nicht an einer größeren Veranstaltung interessiert. Es gab diesbezüglich aber keinen Streit.“ Rath weiter: „Aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Vielleicht organisieren wir nächstes Jahr wieder einen gemeinsamen Adventmarkt.“ Lobner hat die Ausgangslage anders in Erinnerung: „Wir hatten das werbe-team eingeladen, mitzumachen – es wollte aber nicht.“