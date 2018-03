Während Fans nur davon träumen können, eines Tages von ihrem Idol wahrgenommen zu werden, ist sie den Stars aus Hollywood bereits ein Begriff: Die Gänserndorferin Dóra Takács arbeitet als „Cast Production Assistant“ bei Filmproduktionen wie der von „Red Sparrow“ mit und ist dabei höchstpersönlich für die Schauspieler am Set zuständig.

Takács kümmerte sich zuletzt nicht nur um Keira Knightley, Dominic West und Rosamund Pike, sondern auch um die aus „Die Tribute von Panem“ bekannte Darstellerin Jennifer Lawrence, der sie 2017 während des Drehs von „Red Sparrow“ zur Seite stand. „Als ,Cast Production Assistant‘ sorge ich dafür, dass die Akteure bereit sind, wenn sie am Set gebraucht werden und Bescheid wissen, was sie als Nächstes tun müssen“, so Takács. Obwohl sie normalerweise alle Mimen im Auge behalten muss, war sie in diesem Fall speziell für die Hauptfigur Jennifer Lawrence zuständig.

Teil einer großen Produktion

Dass es dabei auch zu einigen großen Herausforderungen kam, weiß die junge Gänserndorferin noch ganz genau: „Es war das erste Mal, dass ich Teil einer so großen Produktion war. Allein die Crew bestand aus etwa 300 Leuten. Noch dazu fanden die Dreharbeiten im Jänner und Februar im Freien bei eisigen Temperaturen statt. Wenn ich den Trailer sehe, läuft es mir jetzt noch kalt den Rücken runter.“

Doch ihre Mühe scheint sich zu lohnen. Nach „Red Sparrow“ arbeitete sie bei der Produktion weiterer Filme und Serien wie „Colette“ „Vanity Fair“, „Mars“ und derzeit „Radioactive“, ein Film über das Leben der Physikerin Marie Curie, mit.