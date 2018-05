Am Gänserndorfer Bahnhofsgelände war vergangene Woche ein sogenanntes Schienenschleiffahrzeug, das die Geleise der Ostbahn wartete, stationiert. Was die Anrainer ärgerte? „Das Fahrzeug stand etwa zehn Meter vom nächsten Einfamilienhaus und somit dem Wohngebiet entfernt. Lärm und Gestank waren einfach unerträglich.“

Was genau war eigentlich das Problem für die Anrainer? „Der Schienenschleifwagen, der mit einem Dieselmotor betrieben wird, lief nicht nur untertags stundenlang, sondern auch am Abend, oft bis nach Mitternacht.“ Zusätzlich soll der Triebwagen täglich gereinigt, geschmiert und mit Hochdruckgeräten besprüht worden sein: „Die Arbeiter trugen Masken und Schutzanzüge. Also gelangten offenbar Feinstaub und Öl, vermischt mit Wasser und chemischen Mitteln, ins Erdreich.“

In jeder Autowerkstatt gebe es Schutzvorrichtungen und Wannen, die das giftige Material auffangen: „Hier geschah alles in der freien Natur. Jeder, der dort vorbeiging, atmete die Schadstoffe ein – auch viele Kinder.“ Die Anrainer weiter: „Warum stellen die ÖBB nicht entsprechende Garagen auf? Im Strasshofer Eisenbahnmuseum zum Beispiel gibt es Hallen, wo man die Arbeiten erledigen könnte, ohne die Umwelt zu belasten.“

„Unerträglicher Geruch bei Sonnenschein“

Was die Anrainer auch empört: „Es gibt einen Berg von alten, teergetränkten Bahnschwellen gleich neben dem Gehweg – nur drei bis fünf Meter von der Bushaltestelle, an der Schulkinder warten, entfernt.“ Bei Sonnenschein soll sich hier ein unerträglicher Teergeruch verbreiten: „Bei Regen fließt alles ins Grundwasser.“

ÖBB-Sprecher Christopher Seif beruhigt im NÖN-Gespräch: „Das Reinigen des Schienenschleiffahrzeugs stellt natürlich keine Umweltgefährdung dar, sonst würden wir dafür gar keine Bewilligung der zuständigen Behörden bekommen.“ Bezüglich Lärmbelästigung bittet Seif um Verständnis: „Das Fahrzeug kann nur während der Nacht fahren, weil sonst untertags kein Bahnbetrieb möglich wäre.“ Das Fahrzeug fährt auch nur drei Kilometer pro Nacht, also extrem langsam: „Somit könnte man meinen, dass es sich gar nicht bewegt.“

Und was ist mit den teergetränkten Bahnschwellen? Seif: „Dem gehen wir natürlich sofort nach und werden, wenn nötig, reagieren.“