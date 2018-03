Nicht ganz eine Stunde dauerte der öffentliche Teil der jüngsten Gemeinderatssitzung. Trotzdem war Zeit genug für ein paar hitzige Polit-Debatten. Die erste gab es beim geplanten Ankauf eines Rasenmäher-Roboters für den Kindergarten Wirbelwind. Kostenpunkt: rund 4.000 Euro.

SP-Gemeinderat Franz Irlvek nahm Grünen-Vizebürgermeisterin Margot Linke, die für die Kindergärten zuständig ist, ins Visier: „Hier wurde offenbar nur ein Angebot eingeholt – obwohl die Grünen, als sie noch in der Opposition waren, immer forderten, dass drei Angebote eingeholt werden müssen.“ Darauf Linke: „Aufgrund des Zeitdrucks ging sich das nicht anders aus.“

„Das ist doch kein Grundsatzbeschluss. Wir wissen ja jetzt schon genau, wo die Parkplätze entstehen sollen.“ Grünen-Chefin Beate Kainz

Unterstützung erhielt die Vize von VP-Bürgermeister René Lobner: „Wir haben sehr wohl weitere Angebote mündlich eingeholt. Das jetzige ist das beste. Auch weil die Firma, bei der wir den Rasenmäher-Roboter kaufen, in Prottes, also ganz in der Nähe, sitzt – was bezüglich der Servicierung des Rasenmähers natürlich positiv ist.“ Der Antrag wurde schließlich einstimmig angenommen.

Zu Diskussionen kam es auch bei der angedachten Neugestaltung der Grünanlagen auf der Hauptstraße zwischen Rathaus und Schrammelweg bzw. Kollerbrücke. Kostenrahmen: maximal 15.000 Euro. Bei diesem Projekt ist vorgesehen, dass auch drei gesunde Bäume gefällt und durch neue ersetzt werden – sehr zum Ärger der Öko-Partei. Grünen-Fraktionschefin Beate Kainz: „Wie kann man nur gesunde Bäume schlägern?“

Lobner erklärte, dass eine einheitliche Bepflanzung mit Silberlinden, die wenig Pflege brauchen und kaum Mist machen, das Ziel sei. Schließlich würden ja alle künftig eine schöne Allee haben wollen. Linke wiederum beharrte darauf, dass die drei gesunden Bäume erhalten werden.

"Wir brauchen diesen Beschluss"

Daraufhin meldete sich VP-Gemeinderat Stephan Sadil zu Wort: „Die drei besagten Bäume wurden einst nicht professionell gesetzt. Ihre Wurzeln brechen den Asphalt daneben auf. Machen wir lieber gleich eine gescheite Lösung.“ Fazit: Die Grünen stimmten zwar für die Bezahlung des Konzepts und den Ankauf des Bepflanzungsmaterials, aber gegen die geplante Umsetzung.

Zu guter Letzt wurde noch über einen Grundsatzbeschluss für die Parkraumbeschaffung diskutiert. Geplante Kosten: 100.000 Euro. Lobner klärte auf: „Wir brauchen diesen Beschluss, damit wir entsprechende Fördermittel beantragen können.“ Kainz konterte: „Das ist doch kein Grundsatzbeschluss. Wir wissen ja jetzt schon genau, was geschleift werden soll und wo die Parkplätze entstehen werden.“ (Wie die NÖN berichtete, soll die ehemalige Synagoge an der Bahnstraße für diesen Zweck abgerissen werden.)

Kainz weiter: „Das Ganze sieht doch nach einem fertigen Konzept aus. Wir glauben aber nicht, dass diese angedachten Parkplätze das Stadtzentrum beleben werden.“ Lobner betonte: „Am 4. April findet die Fördersitzung des Landes statt. Wenn, dann müssen wir unseren Antrag jetzt beschließen.“ ÖVP, FPÖ, Bürgerliste und Linke – also die Mehrheit – stimmten zu, die SPÖ war dagegen, die restlichen Grünen enthielten sich der Stimme.