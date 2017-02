Fast 170 Mio. Euro will die OMV heuer und 2018 in die Suche nach neuen sowie in die Förderung bestehender Erdöl- und Erdgasvorkommen im Marchfeld und im angrenzenden Weinviertel investieren. „Hotspot“ der geplanten Bohraktivitäten, die noch im ersten Quartal 2017 starten werden, ist der Bezirk Gänserndorf.

Acht Projekte sollen hier in Angriff genommen werden. Besonders intensiv läuft die Suche nach neuen Öl- und Gasvorkommen in Prottes, wo fünf neue Bohrungen vorgesehen sind. Im Marchfeld stehen außerdem Matzen mit zwei Bohrungen und Schönkirchen mit einer auf der Liste.

Fördermenge an Öl und Gas ist stabil

„Das Weinviertel ist eine wahre technologische Schatzkammer“, sagte OMV-Vorstandsvorsitzender Rainer Seele. Hier bringe der Energiekonzern sein modernstes Gerät zur Anwendung, etwa die Richtbohr- und Horizontalbohrtechnik. „Unser Ausschöpfungsgrad, die Entölungsrate, liegt bei 60 Prozent. Weltweit sind es durchschnittlich nur 40 Prozent“, rechnete Seele vor. Auch bei Erdgas erreiche man so 90 Prozent gegenüber 80 Prozent weltweit. Ein Drittel der 170 Mio. Euro sollen in Explorationsbohrungen fließen, zwei Drittel in Produktionsbohrungen an bestehenden Feldern“, gibt der für das Bohrgeschäft zuständige OMV-Vorstand Johann Pleininger bekannt. Bemerkenswert sei, dass die Fördermenge an Öl und Gas in NÖ stabil bleibe und auch heute noch auf dem Niveau der 1980er liegt.

Doch dies sorgt nicht nur für Freude: Entsetzt zeigt sich etwa Grünen-Landessprecherin Helga Krismer. „Angesichts des Pariser Klimavertrags sollte der Ausstieg aus fossilen Energien am Programm stehen. Öl-Bohrungen und Bohrtests für neue Gasförderungstechnologien – vermutlich auch für Schiefergas – passen nicht ins Energieprogramm des Landes“, so Krismer. Dieses Vorgehen sei ein Affront – der Klimavertrag von Paris werde damit mit Füßen getreten. „NÖ ist das Land, das sich damit rühmt, sich selbst zu 100 Prozent mit erneuerbarer Energie versorgen zu können. Die OMV ist in ihrem Vorhaben zu stoppen“, appelliert sie.

Rückendeckung bekommt die OMV von roter Seite. Für SP-Landesvize Karin Renner sei die Kritik der Grünen nämlich vom hohen Ross herab postuliert. „Statt die Chance für die Menschen in der Region zu erkennen, stellen sie sich gegen ihre künftigen Arbeitsplätze“, so Renner. Und weiter: „Die Weinviertler sind auf die Investitionen und die daraus wachsenden Beschäftigungsimpulse angewiesen.“