Jetzt ist es fix: Die Bus-Haltestelle in der Kudlich-Gasse wird um etwa 30 Meter in Richtung Eichamtstraße (Höhe Apotheke) verlegt. Dies gab der Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) in einem E-Mail an die NÖN bekannt. Auch die von VP-Bürgermeister René Lobner angekündigte Änderung der Bus-Fahrpläne tritt mit Beginn des Sommersemesters am 12. Februar in Kraft. Betroffen sind die Linien 323, 424, 522, 593, 498 sowie 494 A und 494 B.

Durch diese Maßnahme können die Busse bei den Haltestellen Kudlich-Gasse und Busbahnhof von den Schülern nach dem Unterrichtsende besser erreicht werden. Wie berichtet, fuhren die Busse manchen Schülern vor der Nase davon. Genauere Details sind ab Donnerstag, 1. Februar auf der Homepage www.vor.at/Fahrplan/Fahrplanservices bzw. über die VORApp „A nach B“ abrufbar.

Ab 12. Februar wird es auch die neue von der Gemeinde verlegte Haltstelle in der Kudlich-Gasse geben. Dadurch sollen die Konfliktpunkte bezüglich der Lahofer-Einfahrt vermieden werden. Zur Erinnerung: Derzeit kommt es immer wieder vor, dass die Busse direkt vor der Einfahrt halten müssen, weil die Station durch Falschparker blockiert ist.