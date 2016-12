GÃ¤nserndorf

Bei der dieswöchigen Gemeinderatssitzung ist es so weit: Die Mandatare werden einen Grundsatzbeschluss zum Thema Volksschule fällen – genauer, ob das bestehende Gebäude in der Stadt erweitert oder ein neues Haus in Gänserndorf-Süd errichtet werden soll. Bekanntlich platzen die Volksschule und der angeschlossene Hort derzeit aus allen Nähten.

VP-Bürgermeister René Lobner hatte nie ein Hehl daraus gemacht, dass er einen Neubau in Süd bevorzugt. Volksschuldirektor Gerhard Gangl wiederum plädiert für einen Zubau in der Stadt. Ein Schreiben des Direktors, das jetzt aufgetaucht ist, unterstreicht dies. Gangl geht nämlich davon aus, dass die Schülerzahlen künftig nicht steigen, sondern sogar sinken werden.

"Wir brauchen Räumlichkeiten"

Somit würde man mit dem jetzigen Gebäude auch in Zukunft das Auslangen finden. Problematisch, so Gangl, sei nur der Zuwachs an Kindern im Hortbereich. Hier wäre ein Zubau nötig und sinnvoll, betont der Volksschuldirektor. Mit dem eingesparten Geld – wenn man keine neue Schule in Süd baut – könnte man die Bildungsqualität bei der bestehenden Volksschule und der Neuen Mittelschule heben, meint Gangl.

Was sagt der Bürgermeister zu diesen Überlegungen? Lobner glaubt nicht, dass die Schülerzahl sinken wird: „Außerdem brauchen wir Räumlichkeiten, wenn einmal die schulische Nachmittagsbetreuung kommt. Es kann nicht sein, dass die Kinder den ganzen Tag in derselben Klasse verbringen müssen.“

Die Gänserndorfer Volksschule sei mit ihren etwa 500 Schülern am Limit angekommen: „Das sieht man auch jeden Tag am Verkehrschaos vor der Schule.“ Der Stadtchef versteht, dass Gangl persönlich keine Freude mit einer Volksschule in Süd hätte, weil er dann auch für diese „Filiale“ verantwortlich wäre.

Lobner abschließend: „Wir wollen, dass sich in Gänserndorf-Süd eigenständig ein vernünftiges Zentrum mit einer vernünftigen Infrastruktur entwickelt.“ Gemeint ist das Areal rund um den Kindergarten Wolkenschiff.