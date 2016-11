GÃ¤nserndorf

Um sich die Wartezeit zu vertreiben, zertrat ein gelangweilter 21-Jähriger am Bahnhof Dürnkrut einen Mistkübel und kickte mit Steinen. Dabei war es ihm egal, wohin diese flogen.

Als zwei Bahnhoffenster durch einige Geschosse zerbarsten, drückte ihn zwar das schlechte Gewissen, wie der Weinviertler vor Gericht beteuerte, er habe den Schaden aber nicht gemeldet und sei dann einfach in einen abfahrenden Zug gestiegen, gestand er ein. In Gänserndorf habe ihn dann die Polizei aus dem Abteil geholt und zu der Kicker-Aktion in Dürnkrut befragt. „Es tut mir sehr leid und ich will den Schaden von 5.339 Euro auch gutmachen“, erklärt der Notstandsbezieher und bittet um Ratenzahlung.

Der bislang unbescholtene und reumütige Weinviertler wird von Richter Dietmar Nußbaumer wegen schwerer Sachbeschädigung zu einer dreimonatigen Bewährungsstrafe verurteilt. Weiters muss der 21-Jährige für den verursachten Schaden aufkommen.