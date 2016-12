GÃ¤nserndorf

Am Montag war es so weit: Der neu errichtete Kinosteg über die Bahngleise zwischen Wiener Straße und Eichamtstraße wurde offiziell eröffnet und für den Verkehr freigegeben. Zur Feier kamen zahlreiche Ehrengäste, die sich allesamt ein Bild von der Aluminium-Holz-Konstruktion machten.

Angeführt wurde die Promi-Schar von VP-Bürgermeister und Landtagsabgeordnetem René Lobner, der neben vielen Stadt- und Gemeinderäten sowie Projekt-Mitarbeitern auch Bezirkshauptmann-Stellvertreter Wolfgang Merkatz und Weikendorfs VP-Bürgermeister Johann Zimmermann begrüßen konnte. Die Kindergarten-Kids hatten gar ein Kinosteg-Lied einstudiert.

"Der neue Kinosteg ist barrierefrei"

Zur Erinnerung: Der etwa 50 Jahre alte Kinosteg, der Anfang Oktober demontiert wurde, war schwer desolat. Alle zehn bis zwölf Jahre musste die Gemeinde den Übergang um etwa 150.000 Euro sanieren. Deshalb entschied die Stadt, das Bauwerk abzureißen und um ca. 500.000 Euro eine neue Brücke zu errichten. Diese wurde schließlich Ende November mithilfe eines Krans über die Gleise gehievt.

VP-Verkehrsstadtrat Manfred Trost erklärt: „Der neue Kinosteg ist barrierefrei, breiter und nicht nur ein Geh-, sondern auch ein Radweg.“ Die nächsten 60 bis 80 Jahre sollte die Brücke so gut wie wartungsfrei sein. Konkret handelt es sich um eine 30,5 Meter lange, 2,5 Meter breite und zwölf Tonnen schwere Aluminiumbrücke über die Gleise. An diese ist ein 24 Meter langes und ebenfalls 2,5 Meter breites Holztragwerk (21 Tonnen schwer) geschraubt. Dazu kamen noch an beiden Seiten barrierefreie Zugangsrampen.