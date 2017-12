Nicht nur nördlich der Bahngleise siedeln sich immer mehr Betriebe an (die NÖN berichtete), auch südlich der B8 tut sich jetzt wieder etwas: Die „Prokent Projektentwicklung GmbH“ mit Sitz in Wels (Oberösterreich), sie hat sich auf die Errichtung und Vermietung von Geschäftsobjekten spezialisiert, will nun den Gewerbepark in der Bodenzeile umgestalten und vergrößern.

So sollen die bestehenden Gebäude zwischen den beiden Siebenbrunner Straßen abgerissen und nach Osten hin versetzt – derzeit befindet sich dort ein Acker – neu errichtet werden. Das Besondere an dem Plan: Die künftigen Objekte sollen zweigeschoßig sein. Das Erdgeschoß ist für Geschäftslokale reserviert, die obere Etage für Wohnungen.

Vögele, Deichmann und Co. sollen nach dem Umbau über mehr Verkaufsflächen verfügen. Es wird auch Raum für zusätzliche Betriebe und Parkplätze geben. Der Spatenstich für das ehrgeizige Projekt kann frühestens 2018 erfolgen.