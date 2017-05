GÃ¤nserndorf

Jetzt ist der Zeitplan fixiert: Noch in diesem Sommer soll mit dem Bau eines neuen Gebäudes für die NÖ Gebietskrankenkasse in der Bezirkshauptstadt begonnen werden, weiß Gänserndorfs NÖGKK-Chef Siegfried Vock: „Die Bauzeit wird etwa zwei Jahre betragen.“ Somit dürfte das nagelneue und hochmoderne Service-Center im Sommer 2019 eröffnen.

Wie die NÖN berichtete, dachten die Verantwortlichen der NÖGKK schon seit 2003 über einen Neubau nach. In den letzten Jahren beschäftigte man sich damit, einen passenden Standort zu finden. Man wollte in jenes Gebiet, wo sich Tagesklinik, Rotes Kreuz, Pflegeheim „Barbaraheim“, Betreutes Wohnen und das MRT-Röntgeninstitut befinden – also dorthin, wo es konzentriert medizinische und soziale Einrichtungen gibt.

Nicht behindertengerecht

2015 wurde schließlich ein passendes Grundstück gefunden und gekauft, nämlich neben dem Baumarkt „Fetter“ an der Kreuzung Protteser Straße/Sulzgrabenstraße. Warum wird eigentlich neu gebaut? Die Antwort ist einfach: Die jetzige Dienststelle in der Eichamtstraße, die 1967 in Betrieb ging, ist abgelebt und vor allem nicht behindertengerecht. Es existieren viele Stufen, kein Aufzug und kaum Parkplätze.

Im März des Vorjahres fand auf der neuen Liegenschaft die notwendige Bauverhandlung statt. Das Gebäude wird über drei Geschoße verfügen und eine Nutzfläche von insgesamt 1.350 Quadratmetern aufweisen. Im Erdgeschoß befindet sich der Kundenbereich, der erste Stock ist für die Verwaltung vorgesehen und im zweiten Stock wird es ein NÖGKK-eigenes Zahnambulatorium mit zwei Behandlungsstühlen geben.

Altes Gebäude wird verkauft

Aufgrund des hohen Grundwasserspiegels hat man sich gegen den Bau eines Kellers entschieden. Dafür sind 46 Parkplätze in den Plänen eingezeichnet. Übrigens: Das alte Gebäude in der Eichamtstraße will die NÖ Gebietskrankenkasse verkaufen.