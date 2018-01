Auch im neuen Jahr bleibt in der Bezirkshauptstadt sprichwörtlich kein Stein auf dem anderen. Zahlreiche Projekte warten auf ihre Umsetzung. Die wichtigsten stellt VP-Bürgermeister Landtagsabgeordneter René Lobner im NÖN-Gespräch vor.

NÖN: Das von vielen mit Argusaugen beobachtete Projekt ist sicherlich das geplante neue Hallenbad. Wie sieht hier der Zeitplan aus?

Lobner: Die Förderzusage vom Land Niederösterreich haben wir ja schon, wir warten jetzt noch auf jene des Bundes. Dann können wir mit dem Teilabbruch des alten Bades starten – ein Teil der Fundamente und des Kellers bleibt ja bestehen. Danach wird mit dem Neubau begonnen. Wenn alles gut läuft, soll das neue Hallenbad im Schuljahr 2019/20 in Betrieb gehen.

Der zweite große Brocken ist die Errichtung einer Volksschule in Gänserndorf-Süd. Wie sieht es bei diesem Projekt aus?

Lobner: Da wird es in wenigen Tagen, nämlich am 22. Jänner, einen feierlichen Spatenstich geben. Noch im September dieses Jahres soll die Schule in Betrieb gehen, genauer in Teilbetrieb. Die komplette Fertigstellung der Anlage erfolgt dann bis Jahresende. Dazu kommt noch die Zentrumsgestaltung in diesem Bereich – angedacht sind Geschäfte, Gastronomie und ein Jugendraum. Hier gibt es aber noch keinen exakten Zeitplan.

Was ist sonst noch alles in Gänserndorf angedacht?

Lobner: 2018 wollen wir auch die Kudlich-Gasse, die mittlerweile in einem sehr schlechten Zustand ist, sanieren. Hier werden wir auch gleich die Kreuzung mit der Bahnstraße entschärfen. Derzeit queren die Fußgänger die Kudlich-Gasse genau in der Kurve, was alles andere als sicher ist. Deshalb soll der logische Übergang ein paar Meter weiter in Richtung Post verlegt werden – zur Sicherheit der Fußgänger.

Auch bei der neuen Hofer-Filiale an der Protteser Straße soll die Verkehrssicherheit erhöht werden.

Lobner: Korrekt. Im Bereich Protteser Straße/Sulzgrabenstraße werden wir heuer einen Kreisverkehr errichten. Hier baut die Krankenkasse bekanntlich ein neues Gebäude. Und wenn dieses fertig ist, könnte es aufgrund der Abbieger zu Verkehrsbehinderungen an dieser Kreuzung kommen. Durch den Umbau sollen der Verkehr flüssig gehalten und das Abbiegen sicherer werden. Wir wollen in diesem Jahr auch ein innerstädtisches Verkehrskonzept erarbeiten lassen, das einige Schwachstellen beseitigen soll.

Große Projekte sind auch die Umgestaltung des Marktplatzes, die Errichtung eines Stadtsaales am Bahndamm, der Umbau des Zielpunkt-Areals sowie des Gewerbeparks zwischen den beiden Siebenbrunner Straßen.

Lobner: Hier muss man sagen, dass wir als Gemeinde nur die Rahmenbedingungen schaffen. Finanziert und umgesetzt werden diese Projekte größtenteils von Investoren, die mit uns städteplanerisch zusammenarbeiten.

Wann beginnt das Land NÖ eigentlich mit dem Bau der Gänserndorfer Süd-Umfahrung, also mit dem Zubringer zur geplanten Marchfeld-Schnellstraße S8?

Lobner: In der zweiten Jahreshälfte 2018. Parallel zu dieser Straße wird ja auch ein Radweg zwischen der Stadt und Gänserndorf-Süd errichtet.