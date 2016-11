Als Neuling am Steuer kämpfte sich eine 22-jährige Weinviertlerin am 3. Juli dieses Jahres bedächtig und vorsichtig durch den Straßenverkehr. Dem nachfahrenden Wagenlenker (33) aus dem Bezirk Gänserndorf ging das Schneckentempo auf die Nerven: Nach einem Überholmanöver in Katzelsdorf trat er abrupt auf die Bremse und nötige die ungeübte Lenkerin zu einer Notbremsung.

Der Beifahrer der Lenkerin, ein 25-jähriger Techniker aus dem Bezirk Mistelbach, zeigte dem Auto-Rowdy seine Empörung über das rüpelhafte Fahrmanöver mit einer eindeutigen Geste. Dieser stoppte daraufhin sein Fahrzeug und sprang, wie der Beifahrer, aus dem Wagen: Aufgebracht stürmten sie aufeinander zu, packten sich am Hals und würgten einander, bis sie zu Boden stürzten. Die Kampfhähne überstanden die Würgeattacken mit leichten Blessuren.

Vor Gericht zeigte sich das Duo einsichtig und kam mit einer Diversion und einer Geldbuße noch einmal glimpflich davon: Der Techniker muss 1.000 Euro, der vorbestrafte Auto-Rowdy 3.600 Euro berappen.