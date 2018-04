Am Mittwoch ging die Gleichenfeier für das neue NÖGKK-Gebäude an der Kreuzung Protteser Straße/Umfahrungsstraße-Nord in Szene. Wie die NÖN berichtete, wird seit vergangenem Herbst am künftigen Service-Center der Krankenkasse gearbeitet. Im März 2019 soll das topmoderne Haus inklusive Zahnambulatorium seinen Betrieb mit 18 Mitarbeitern aufnehmen.

Zur Gleichenfeier bzw. Grundsteinlegung kam alles, was im Bezirk Rang und Namen hat. NÖGKK-Gänserndorf-Chef Siegfried Vock, NÖGKK-Obmann Gerhard Hutter, NÖGKK-Generaldirektor Jan Pazourek, SPÖ-Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig und Grünen-Vizebürgermeisterin Margot Linke hielten die Festansprachen.

Das neue Service-Center Gänserndorf – es ersetzt das alte, 1968 errichtete Gebäude in der Eichamtstraße – wird zeitgemäß und barrierefrei. Es hat eine Nutzfläche von 1.300 Quadratmetern und verfügt auch über einen Veranstaltungssaal. Die Gesamtkosten betragen an die 3,7 Millionen Euro. Kurioses Detail am Rande: Das neue Gebäude steht auf 99 Betonsäulen. Diese mussten aufgrund der schwierigen Bodenverhältnisse gegossen werden.