GÃ¤nserndorf

Nicht nur in Obersiebenbrunn gab es in letzter Zeit Ärger wegen Pannen bei der Postzustellung (die NÖN berichtete), auch in der Bezirkshauptstadt Gänserndorf, genauer in der Jahngasse, ist der Unmut derzeit groß. So zum Beispiel in der Ordination von Frauenarzt Heinz Schlögl. Dessen Gattin Elisabeth, die in der Praxis als Stillberaterin tätig ist, lässt an der Post AG kein gutes Haar: „Manche Befunde bekommen wir 14 Tage verspätet.“

Es gebe auch Tage, an denen die Ordination keinen einzigen Brief erhält. „Was eigentlich völlig unrealistisch ist“, so Elisabeth Schlögl: „Dafür bekamen wir zuletzt die komplette Weihnachtspost von zwei Wochen gesammelt an einem Tag.“ Die Stillberaterin gibt aber nicht dem Briefträger die Schuld, sondern dem System: „Die Post hat offenbar bei ihrem Personal derart eingespart, dass die Zusteller nun völlig überlastet sind.“

„Die Zustellbasis und der Zusteller teilten mir mit, dass an der besagten Adresse keine Probleme vorliegen.“

Post-Sprecherin Kathrin Schrammel

Was sagt das Unternehmen zu den Anschuldigungen? Post-Sprecherin Kathrin Schrammel fragte bei der betroffenen Zustellbasis nach: „Sie und der Zusteller teilten mir mit, dass an der besagten Adresse keine Probleme vorliegen. Jedoch langen dort nicht täglich Briefsendungen ein.“ Werbesendungen wie das „kuvert“ werden nur zwei Mal pro Woche zugestellt: „So kann der Anschein entstehen, dass die Post nicht kommt, obwohl an dem einen oder anderen Tag einfach keine Sendungen für die Adresse dabei waren.“

In der Zustellbasis habe man auch keinen Rückstand an Sendungen verzeichnet: „Sogar in der Vorweihnachtszeit gab es keinen. Es wird alles umgehend zugestellt, was in der Basis einlangt.“ Um die Qualität der Zustellung jedoch sicherzustellen, werden die Sendungen für die Ordination und die regelkonforme Zustellung von der Basisleitung ab sofort genau kontrolliert, verspricht Schrammel.