GÃ¤nserndorf

Überraschende Wende im Streit zwischen einer Ebenthalerin (Name der Redaktion bekannt) und einem Gänserndorfer „Park-Sheriff“: Letzterer sah sich die von ihm ausgestellten Organstrafmandate noch einmal genauer an und stellte dabei fest, dass er an jenem Tag zwei Fahrzeuge aufgrund desselben Delikts mit Strafzetteln bedacht hatte.

Wie die NÖN berichtete, bekam die Ebenthalerin, die ihr Auto in der Kurzparkzone auf der Bahnstraße abgestellt hatte, eine Organstrafverfügung. Sie soll die Parkuhr verbotenerweise nachgestellt haben. Die Frau schwört aber Stein und Bein, dass sie zum angeblichen „Tatzeitpunkt“ mit ihrem Wagen gar nicht in Gänserndorf gewesen sei und sie dafür Zeugen habe. Der „Park-Sheriff“ seinerseits, er ist übrigens der Chef der Parkraumüberwachungs-Firma, erklärt, dass er Beweisfotos von der Verwaltungsübertretung der besagten Lenkerin habe.

Zwei Fahrzeuge mit gleichen Delikt geahndet

Die Ebenthalerin hat die Angelegenheit mittlerweile ihrem Anwalt übergeben: „Ich lasse mir diese Anschuldigungen nicht mehr gefallen. Es kann sich nur um eine Verwechslung handeln.“ Der „Park-Sheriff“ – die offizielle Bezeichnung lautet „vereidigtes Straßenaufsichtsorgan“ – sieht das anders: „An diesem Tag wurden dort zwei Fahrzeuge mit dem gleichen Delikt geahndet.“ Beide Autos waren grau lackiert. Aber: Beide Lenkerinnen haben die Strafen bezahlt. Somit seien die Verfahren abgeschlossen.

Wie berichtet, hatte die Ebenthalerin die 25-Euro-Strafe umgehend beglichen, weil sie sich den Bürokratiedschungel – das Nichtbezahlen der Strafe führt zu einer Anzeige, die man dann schließlich beeinspruchen kann – ursprünglich nicht antun wollte.