Der NÖN flatterte wieder einmal ein anonymes Schreiben ins Haus. In diesem reitet der Textverfasser heftige Attacken gegen VP-Bürgermeister René Lobner. Grund ist der mögliche Verkauf von fünf Gemeindebauten (Ziegelofengasse 3, Ziegelofengasse 5, Langegasse 12, Grillparzergasse 2, Schönkirchner Straße 5) an die Gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft St. Pölten.

Zur Erinnerung: Das Thema stand bereits in der Jänner-Sitzung des Stadtparlaments auf der Tagesordnung des nicht-öffentlichen Teils. Den Mandataren lag ein Kaufangebot der Wohnbaugenossenschaft vor. Vorbehaltlich eines noch durchzuführenden Gutachtens eines unabhängigen Sachverständigen bzw. der Zustimmung der NÖ Landesregierung könnte dieses Angebot angenommen werden.

"Der Schreiberling will einfach nur Unruhe stiften"

ÖVP, Grüne und FPÖ – also die Mehrheit – sollen für den Verkauf der Gemeindebauten gestimmt haben, nur die SPÖ lehnte den Antrag ab (die Bürgerliste war nicht anwesend). Für den anonymen Briefeschreiber stellen sich gleich mehrere Fragen: „Warum ließ Lobner in der nicht-öffentlichen Sitzung abstimmen? Hat er etwas zu verbergen? Warum verkauft er eigentlich die Gemeindebauten, bei denen es sich um Volkseigentum handelt? Braucht er das Geld für die teuren Projekte, mit denen er die Gemeinderatswahl 2020 gewinnen will?“ Und: „Warum lässt er die Bewohner im Unklaren, was die Höhe ihrer künftigen Miete betrifft?“

Lobner kennt den anonymen Brief und betont im NÖN-Gespräch: „Dem Schreiberling geht es nicht um das Wohl der Mieter. Er will einfach nur Unruhe stiften. Ein solches feiges Verhalten ist eines Gemeindemandatars unwürdig und auf das Schärfste zu verurteilen. Man schürt hier Angst und verbreitet Unsicherheit – eine letztklassige Aktion.“

Lobner habe den Bewohnern der betroffenen Gemeindebauten bereits einen Brief geschrieben und ihnen die aktuelle Situation erklärt: „Und sie beruhigt.“ Fakt ist, dass bis jetzt noch gar nichts fix ist: „Wenn wir die Gemeindebauten verkaufen, würde sich für die Mieter gar nichts zu deren Nachteil ändern.“ Was würde eigentlich ein Verkauf der Stadt bringen? „Derzeit ist das System nicht effizient. Die Verwaltung der Gebäude läuft jetzt schon über die Genossenschaft. Die Gemeinde als Eigentümer ist nur unnötig dazwischengeschaltet.“

„Zeiten der Parteibuch-Wohnungen sind vorbei“

Seit der Sanierung der besagten fünf Gemeindebauten und dem gestiegenen Mietpreis könne man auch weitgehend nicht mehr vom klassischen sozialen Wohnbau sprechen: „Die Zeiten, in denen man mit einem entsprechenden Parteibuch eine günstige Wohnung bekam, sind zum Glück auch längst vorbei.“

Außerdem, so Lobner, sei es nicht Kernaufgabe einer Gemeinde, Wohnhäuser zu verwalten: „Zahlreiche andere Kommunen haben ihre Gemeindebauten auch schon verkauft. Abgesehen davon besitzt die Gemeinde Gänserndorf ja noch weitere Wohnhausanlagen.“