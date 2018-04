Schon dem umtriebigen Privatmann Walter Lang fiel auf, dass die SPÖ als einzige Partei nicht an der Aktion „Sauberes Gänserndorf“ teilgenommen hatte: „Ihre Nichtanwesenheit wurde natürlich bemerkt und war dann Gesprächsthema.“ Jetzt legt ÖVP-Fraktionschef Wolfgang Halwachs nach: „In letzter Zeit ist es auffällig, dass keine SP-Vertreter an Veranstaltungen der Stadtgemeinde teilnehmen. Sie sind in der Öffentlichkeit einfach nicht mehr präsent.“

Der VP-Politiker vermutet, dass die Roten interne Probleme haben. Was ihm weiter sauer aufstößt, ist „eine mehr als unqualifizierte und entbehrliche Äußerung auf Facebook“ von SP-Fraktionssprecher Florian Burghardt. Dieser habe in Zusammenhang mit einem Fußballspiel des SV OMV Gänserndorf „Gleiche Klasse – gleicher Hundskick“ gepostet. Halwachs: „Einen Fußballverein der eigenen Stadtgemeinde verbal so zu attackieren, ist mehr als unverständlich.“

Burghardt und SP-Stadtrat Michael Hlavaty kontern die Vorwürfe: „Es ist verwunderlich, wie nur wenige Wochen nach dem Erscheinen unserer Parteizeitung, in der wir einige kritische Worte zur VP-Regierung fallen ließen, derartige Themen plötzlich öffentlich breitgetreten werden.“ Und weiter: „Haben wir vielleicht einen wunden Punkt bei den ÖVP-Funktionären getroffen, sodass nun wild um sich geschlagen wird, um die Bevölkerung abzulenken?“

Warum war die SPÖ nicht bei der Aktion „Sauberes Gänserndorf“ vertreten? „Die einen waren krank, die anderen auf Urlaub oder aus familiären Gründen verhindert. Wir bedauern dies. Es war aber das erste Mal, dass wir bei dieser Aktion fehlten.“ Die ÖVP sollte auch an jene Veranstaltungen denken, bei denen keine ihrer Vertreter anwesend gewesen seien..

Burghardt zum Thema Fußballspiel: „Hier sollte die VP genauer recherchieren, bevor sie Unwahrheiten verbreitet. Ich habe nicht das Spiel des SV Gänserndorf besucht, sondern eines des SV Strasshof.“ Und weiter: „Ich weiß die Arbeit der Funktionäre und Spieler des SV OMV Gänserndorf sehr zu schätzen und möchte mich auf diesem Wege aufrichtig für den Kommentar entschuldigen.“

Hat die SPÖ interne Probleme? Hlavaty: „Uns dies zu unterstellen, ist reiner Populismus. Ich kann die ÖVP nur beruhigen – wir verstehen uns intern äußerst gut.“