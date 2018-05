Am Wochenende gastierte die Puppenwelt „Saluti“ in der Bezirkshauptstadt. Aber schon im Vorfeld mussten Kasperl und Co. gegen das böse Krokodil, in diesem Fall die Gemeinde, kämpfen. Die hatte nämlich alle Plakate, die die Saluti-Chefs Ursula Lechner und Peter Pfeiffer auf öffentlichen Laternen montiert hatten, entfernt. Warum? Weil sie „schwarz“ aufgehängt worden waren. Während die Puppenspieler schäumen, sieht sich die Stadtregierung im Recht.

Lechner zur NÖN: „Wir hatten unsere Veranstaltung bei der Gemeinde angemeldet. Wir wissen, dass es oft Plakatierverbote gibt, aber viele Bürgermeister tolerieren unsere Werbung. Schließlich geht es um die kleinen Kinder.“ Warum hat sie nicht bezahlt? „Wir machen bei einem Auftritt ca. 1.000 Euro Umsatz. Wenn wir da die Platzmiete und sonstigen Kosten einrechnen, bleibt eh nicht viel über.“ Würde man auch noch hunderte Euro fürs Plakatieren bezahlen, würde sich das Geschäft überhaupt nicht rechnen.

"Dann ist auch der Kasperl tot"

Die Werbung sei wichtig, um das kleine Saluti-Zelt mit Gästen zu füllen: „Unser Gewerbe ist jetzt schon vom Aussterben bedroht. Wenn man uns bei den Plakaten auch noch Steine in den Weg legt, sterben wir aus. Dann ist auch der Kasperl tot.“

VP-Bürgermeister René Lobner kann die Aufregung nicht nachvollziehen: „Es gibt klare Regeln, wo und wie bei uns plakatiert werden darf. Und an diese müssen sich alle halten, auch die Frau Lechner.“ 1,25 Euro pro Plakat und Woche hätte das Puppentheater bezahlen müssen: „Bei 20 Plakaten wären dies 25 Euro, also bei Gott kein Vermögen.“

Die Gemeinde wolle auch keine Ausnahme machen. Lobner: „Dann würde jeder kommen und sagen, dass seine Veranstaltung ja für Kinder sei. In Wirklichkeit geht es um ein Geschäft.“ Der Bürgermeister abschließend: „Wir haben uns nichts zuschulden kommen lassen.“

Übrigens: Das Puppentheater (neben dem Eurospar) ist auch dieses Wochenende (10. bis 13. Mai) noch zu sehen.