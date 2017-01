„Ihnen ist wirklich nicht mehr zu helfen. Sie sind offenbar lernresistent. Sie kassieren in Ihrer Heimat eine sechsmonatige Gefängnisstrafe und ziehen daraus nur einen Schluss, nämlich das Betätigungsfeld zu wechseln. Nur einige Tage später schlagen Sie in Gänserndorf in einem Drogeriemarkt zu“, meint Richter Manfred Hohenecker harsch zu dem Beschuldigten (38) aus der Slowakei, und er geht auf dessen Geflenne und Gewimmer gar nicht ein.

„Brutal haben Sie die Drogerie-Mitarbeiterin zur Seite gestoßen, um die gestohlene Beute in Sicherheit bringen zu können“, bringt es der Strafrichter auf den Punkt. Für einige gestohlene Rasierklingen und Schminkartikel wie Wimperntusche habe er die Gesundheit einer Frau aufs Spiel gesetzt, wettert der Richter.

Die Verkäuferin erlitt durch den kräftigen Stoß eine Zerrung der Halswirbelsäule. „Es tut mir leid“, so der Slowake unter Tränen. Unbeeindruckt der Richter – er verhängt über den 38-Jährigen wegen räuberischen Diebstahls (teils versucht) eine unbedingte Freiheitsstrafe von zehn Monaten. Das Urteil ist rechtskräftig.