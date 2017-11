Fundierte Kenntnisse in der digitalen Welt sind heute Grundvoraussetzung, die Anschaffungskosten für ein Notebook stellen eine alleinerziehende Mutter aus Gänserndorf aber vor große Probleme. Sie wendete sich in ihrer Not an Walter Krichbaumer von der Gänserndorfer Bürgerliste.

Dieser erklärt im NÖN-Gespräch: „Der Sohn der Frau besucht die erste Klasse der Neuen Mittelschule in Matzen und brachte ein Informationsschreiben mit. Insgesamt fallen Kosten von 584 Euro für ein anzukaufendes Gerät an und das innerhalb sehr kurzer Zeit.“ Die Mutter wisse beim besten Willen nicht, wie sie das Geld aufbringen soll. Krichbaumer nimmt sich dem Anliegen der Mutter an: „Der Preis für das Gerät ist in Ordnung. Das hat mein Sohn, der in der IT-Branche tätig ist, mir bestätigt. Wie soll jedoch die Mutter ihrem Kind erklären, dass nicht genügend Mittel da sind, um alles zu bezahlen. Schon die Investitionen zu Schulbeginn waren für sie ein Kraftakt.“

Was sagt die Schule dazu? Das liest du in der aktuellen Printausgabe der Gänserndorfer NÖN. Übrigens: Die Recherche der NÖN setzte eine Gesprächslawine zwischen den beteiligten Personen in Gang: Möglicherweise kann dieser spezielle Fall zufriedenstellend abgehandelt werden. Schuldirektion und Krichbaumer traten sogar direkt in Kontakt.