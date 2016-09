GÃ¤nserndorf

Vergangenen Mittwoch fiel im Vorstand der NÖ Gebietskrankenkasse die Entscheidung, wer Kurt Leichtmüller als Chef des Gänserndorfer Service-Centers ablöst. Das Gremium einigte sich auf den Ollersdorfer Siegfried Vock. Der 52-Jährige wird am 1. Oktober seinen neuen Job antreten.

Kurt Leichtmüller begibt sich nach 14 Jahren als Leiter in den wohlverdienten Ruhestand. | NOEN, Thomas Schindler

Wie die NÖN berichtete, begibt sich der bisherige Leiter Kurt Leichtmüller (62) in den wohlverdienten Ruhestand. Insgesamt drei Bewerber gab es für die Nachbesetzung seines Sessels – einer von ihnen war Vock, der bereits 28 Jahre lang bei der Gänserndorfer Krankenkasse gearbeitet hat. Von 2003 bis 2009 war Vock schon stellvertretender Leiter, ehe er zum Chef des Service-Centers in Bruck/Leitha bestellt wurde. Von dort wechselt er nun zurück in seinen Heimatbezirk.

