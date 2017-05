„Einen Kindermaibaum umzuschneiden, ist sehr heldenhaft und eine wahrlich reife Leistung“, so die sarkastische Reaktion von VP-Stadtchef René Lobner angesichts eines Vandalenakts. Was war passiert?

So sah der Maibaum aus, kurz nachdem er am Samstag feierlich aufgestellt worden war. | NOEN

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sägten Unbekannte den Kindermaibaum am Areal bei der Emmauskirche um – er war am Vortag von der Stadt-ÖVP mit Kindern und Eltern aufgestellt und mit Namenstafeln geschmückt worden.

Am Sonntag wurde das Kunstwerk mit vereinten Kräften wieder emporgerichtet – Montagfrüh das nächste Ärgernis: Nun fehlte das Mittelstück des Stammes, es lag abseits – nur noch die Spitze steckte in der Erde.

Fazit: Es gibt jetzt zwei kleine Maibäume – und der Zaun wurde beschädigt. Genau dies möchte die Gemeinde nicht auf sich sitzen lassen und Anzeige erstatten. „Außerdem gibt es ernsthafte Überlegungen, Überwachungskameras zu installieren“, so Lobner.