GÃ¤nserndorf

Ernst und Maria Ebner, das Ehepaar wohnt in der Siebenbrunner Straße, sind mehr als sauer. Grund ist das tägliche Verkehrschaos in ihrem Grätzl, genauer vor der Volksschule: „In letzter Zeit häufen sich die Vorfälle, bei denen die Eltern ihre Kinder mit dem Auto abholen und einfach parken, wo sie wollen.“

Dabei sollen diese weder die Straßenverkehrsordnung (StVO) befolgen, noch auf Kinder bzw. andere Fußgänger achten. Die begehrtesten Abholplätze seien die Zufahrtsstraße entlang der Straßenmeisterei sowie die Bushaltestelle, wodurch es zu gefährlichen Situationen für Schüler komme, die auf die Straße ausweichen müssen. „Wenn man Autolenker auf das widerrechtliche Abstellen ihrer Fahrzeuge hinweist, wird man nur auf das Ordinärste beschimpft“, wissen die Ebners.

"Es wurden diverse verkehrsberuhigende Maßnahmen gesetzt"

Was sagt VP-Verkehrsstadtrat Manfred Trost dazu? „In der Siebenbrunner Straße wurden in den letzten Jahren diverse verkehrsberuhigende Maßnahmen gesetzt – zum Beispiel das 30-km/h-Limit, ein Fußgängerübergang und die verstärkte Überwachung durch die Exekutive.“ Ebenso wurde Parkraum an der Ostseite der Straße geschaffen.

Und weiter: „Für die Einhaltung der für alle Verkehrsteilnehmer gültigen StVO ist nicht die Gemeinde zuständig. Sie kann auch nicht für rücksichtsloses Verhalten der Verkehrsteilnehmer verantwortlich gemacht werden.“ Trost und Bürgermeister René Lobner wollen trotzdem die Anrainer kontaktieren.

Der Verkehrsstadtrat abschließend: „Die Aussagen des Ehepaars bestätigen jedenfalls die Vorgangsweise der Gemeinde: Nämlich die Umsetzung der Umfahrung in die Wege zu leiten und der Bau einer Volksschule in Gänserndorf-Süd.“