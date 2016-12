Ein eingeschlagenes Fenster und eine leere Handkassa – das ist das Resultat eines geglückten Einbruchversuchs in die Volksschule. Die Tat wurde in der Nacht von vergangenen Donnerstag auf Freitag verübt, die Täter waren bis zuletzt unbekannt. Nach ihnen werde derzeit gefahndet – DNA-Spuren seien jedenfalls sichergestellt worden, wie Gerald Reichl, oberster Kriminalist im Bezirk Gänserndorf, berichtet. Und: Dies war nicht der erste so geartete Fall.

Bereits eine Woche zuvor war in die Weikendorfer Volksschule und in den Kindergarten eingebrochen worden. Auch in diesen Fällen nahmen die Unbekannten Bargeld mit.

Reichl geht aufgrund der ähnlichen Vorgehensweise davon aus, dass die genannten Straftaten von denselben Unbekannten verübt wurden. Diese sollen zuvor auch schon in Bruck ihr Unwesen getrieben haben. Die Polizei ermittelt.