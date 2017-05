GÃ¤nserndorf

„Ich war nie ein Freund solcher Doppelfunktionen“, betont SP-Stadtrat Christian Worlicek im NÖN-Gespräch. Warum? Weil es schwierig sei, gleichzeitig im Sinne bzw. zum Wohl der Gemeinde, der Fraktion und der Partei zu handeln: „Dazu kommt, dass sich das zeitlich kaum ausgeht, wenn man noch einen 40-Stunden-Hauptberuf hat.“ (Worlicek arbeitet im mittleren Management bei der OMV, Anm.)

Die Arbeit des roten Parteivorsitzenden übernehmen nun die Stellvertreter Alexander Stetina und Gemeinderat Siegfried Junger, wobei sich Stetina – er ist selbstständiger Bausachverständiger – zeitlich mehr einbringen wird. Junger ist jetzt schon als Gemeinderat und Obmann des Mittelschulverbandes tätig sowie hauptberuflich bei einer Telekommunikationsfirma angestellt.

"Partei und Fraktion mehr zu trennen"

Federführend wird also Stetina den Parteichef-Posten ausüben. Dass er nicht im Gemeinderat sitzt, sei kein Problem. Worlicek und Stetina unisono: „Gerade das ist ja unser Ziel – Partei und Fraktion mehr zu trennen, was die Verantwortlichkeiten betrifft.“ Dadurch werde die SPÖ breiter aufgestellt und gestärkt. Beim nächsten parteiinternen Urnengang, vermutlich im Herbst 2018, wird dann der neue, endgültige Parteichef gewählt.

Wer ist eigentlich dieser Alexander Stetina? Politisch Interessierte werden ihn kennen: Er war von 2005 bis 2012 Mitglied der Gänserndorfer Volkspartei und zog 2010 für die ÖVP in das Stadtparlament ein. Stetina und VP-Fraktionschef Wolfgang Halwachs galten damals als große Zukunftshoffnungen der Partei. 2012 kam es zum Zerwürfnis zwischen Stetina und der VP. Bis 2015 saß er dann als unabhängiger Mandatar im Gemeinderat. 2014 wurde er in den Parteivorstand der Gänserndorfer SPÖ gewählt.

Wird er nun seinen „schwarzen Erzfeind“ Bürgermeister René Lobner ins Visier nehmen? „Nein. Mir war es immer wichtig, für Gänserndorf und seine Bürger zu arbeiten. Diese Möglichkeit hatte ich in der ÖVP nicht mehr. Bei der SPÖ kann ich mich jetzt wieder darauf konzentrieren“, so Stetina, der in Gänserndorf-Süd lebt.