GÃ¤nserndorf

Nicht weit kamen zwei Ladendiebe, die am Abend des vergangenen Montags im Einkaufszentrum in der Bodenzeile zuschlugen. Die Täter konnten vorerst flüchten, es wurden allerdings sofort mehrere Streifen in den Nahbereich des Tatorts entsendet. Die Fahndung verlief aber vorerst negativ.

Wenig später konnten dann zwei verdächtige Personen, auf die die Personenbeschreibung passte, von der Exekutive auf der Bahnstraße angehalten und aufgrund des mitgeführten Diebesguts überführt und festgenommen werden. Die Beute trugen die Verdächtigen in einer mit Aluminium ausgelegten Einkaufstasche bei sich.

Die mutmaßlichen Täter waren vorerst nicht auffindbar gewesen, da sie in der Zwischenzeit weitere drei Ladendiebstähle im Bereich von Gänserndorf verübt hatten.

Die beiden slowakischen Staatsbürger (37 und 31 Jahre alt) wurden nach den Erhebungen in die Justizanstalt beim Landesgericht Korneuburg eingeliefert. Die Gänserndorfer Exekutive ersucht alle Bürger eindringlich, wahrgenommene Ladendiebstähle unverzüglich bei der Polizei zur Anzeige zu bringen.