Gerade sind wir noch fröhlich zusammengesessen, haben die Sponsion unserer Tochter gefeiert, unserer Syrer haben mit angestoßen – freilich mit Almdudler.

Als sein Bruder Ahmed mit seiner frisch vereinten großen Familie in die neue Unterkunft abgezogen war und die Freunde aus der Nachbarschaft sich verabschiedet hatten, sackte er zusammen. Seine Familie, die in einem aufgelassenen Knabenheim in den Bergen in Epirus zur Untätigkeit gezwungen ist, wird noch lange nicht bei ihm sein, sie haben erst Ende Dezember ihren ersten Polizeitermin in Athen. Und sein Haus in Aleppo ist niedergebrannt, ein Cousin hat ihm ein Foto geschickt.

Laufend wird dieser Teil Aleppos bombardiert, Krankenhäuser in Brand gesteckt und Kinder werden getötet. Vorige Woche kam die APA-Meldung, dass der letzte Clown Aleppos, der versuchte, die verschreckten Waisen zu einem Lächeln zu animieren, getötet wurde.

Keine Rückkehr in die Heimat mehr möglich

Das neue Leben will einfach nicht beginnen. Er plagt sich so mit der deutschen Sprache. Immer öfter erstarren wir mit verständnislosem Gesicht, wenn er etwas sagen will, immer öfter auch ungeduldig, unfreundlich. Ganz so wie auch seine Lehrer, die den Kopf schütteln, so lieb und höflich sei er, aber ... Dabei hört er sich täglich stundenlang Online-Deutschkurse an, aber was nützt der Wortschwall ohne Haltegriffe?

So einfache Gemüter bräuchten viel mehr Zuwendung, als wir sie ihnen geben können. Er spürt, nein, er weiß das und ist dadurch noch mehr verzagt. Und er würde doch so gerne zu etwas nützlich sein, schlicht arbeiten und guter Vater sein. Bei uns daheim ist keine Elektroinstallation vor ihm sicher, er kennt sich gut damit aus, das sieht man, er ist ein heller Kopf.

Doch welchem Arbeitgeber soll ich das erzählen? Und so weint er. Freilich, wir versuchen, ihn zu trösten: Schon bald werden sie alle zusammen sein, und bald einmal Arbeit finden, so sagen wir – und es ist doch gelogen. Die NÖ-Light-Fassung der Mindestsicherung wird für die neunköpfige Familie nicht reichen. Die Älteren werden am Arbeitsmarkt nicht Fuß fassen können. Die Kinder werden mehrheitlich zu spät gekommen sein, um gut ausgebildet ihren Weg in Österreich anzutreten. Für sie gilt ja keine Ausbildungspflicht, sie werden daher auch keine bekommen. Deshalb hätte ich am liebsten mit Abdul Hamid mitgeweint.