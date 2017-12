Eigentlich habe alles besonders schön begonnen, berichtet Gabriele Egger vom Handarbeitsgeschäft: „Wir waren in Aufbruchsstimmung – die traumhafte Weihnachtsbeleuchtung, ein einladender Adventmarkt inklusive Rahmenprogramm. Es könnte so perfekt sein, wenn nicht VP-Wirtschaftsstadtrat Reinhard Wachmann einen Adventkalender bei den ansässigen Gewerbetreibenden initiierte, der sich nun als vorweihnachtliche Lachnummer entpuppt.“

VP-Wirtschaftsstadtrat Reinhard Wachmann will den Fehlerteufeln jetzt nachgehen. | NÖN-Archiv

Denn gleich zwei renommierte Geschäfte haben das 12. Adventfenster zugeteilt bekommen. Sowohl das Handarbeitsgeschäft samt Änderungsschneiderei sowie der Optiker und Brillenfachhändler Manfred Kronister dekorierten mit viel Aufwand ihre Fenster. Egger hatte den 12er sogar aufwendig gehäkelt. Erst eine Kundin machte die beiden Geschäftsinhaber auf den Fehler aufmerksam.

„Es könnte so perfekt sein, wenn sich der Adventkalender nicht als vorweihnachtliche Lachnummer entpuppt hätte.“ Unternehmerin Gabriele Egger

Und dieser war nicht der einzige, denn es war noch so manch andere Panne im Adventkalender versteckt. Welche Fehler sonst noch für Unmut sorgen und was VP-Wirtschaftsstadtrat Reinhard Wachmann zu der Misere sagt, lest ihr in der aktuellen Printausgabe der Gänserndorfer NÖN sowie im E-Paper.