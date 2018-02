Bankomatkarten-Dieb gesucht: Hinweise erbeten!.

Ein bislang unbekannter Täter wird verdächtigt, am 6. September 2017, gegen 10.40 Uhr, in Groß-Enzersdorf eine Geldbörse gestohlen zu haben. Mit der Bankomatkarte, die sich in der Geldbörse befand, wurden nur wenige Minuten später Bargeldbehebungen bei einem Geldautomaten in Groß-Enzersdorf durchgeführt.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen vierstelligen Eurobetrag.

Lichtbilder des bisher unbekannten Täters wurden nun auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg veröffentlicht. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Groß-Enzersdorf, Telefonnummer 059133-3206, erbeten.