Die Firma Glorit, die Fertigteilhäuser her- und in Wien und Niederösterreich aufstellt, ist ein sehr erfolgreicher Baumeisterbetrieb mit 106 Mitarbeitern und Hauptsitz in Groß-Enzersdorf. Laut Firmen-ABC wird der Umsatz auf gut 40 Millionen Euro geschätzt. Nun wird den umtriebigen Bauherren eine Klage ins Haus flattern.

Die Gesellschaft für Ökologie und Abfallwirtschaft – ein Zusammenschluss von Abfallentsorgern – hat in der Vorwoche beim Landesgericht Korneuburg eine Klage wegen unlauteren Wettbewerbs eingebracht. Glorit solle verboten werden, Abfälle ohne entsprechende Bewilligung zu sammeln, zu lagern oder zu behandeln. Denn auf dem Grundstücke befänden sich erhebliche Mengen biogener und mineralischer Abfälle, für deren Lagerung jegliche Betriebsanlagenbewilligung fehle.

