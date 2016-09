GroÃŸ-Enzersdorf

Adolf Obrist von der Bürgerinitiative, die sich dem Kampf gegen den Fluglärm verschrieben hat, klagt an: „Ich habe noch nie so viele Beschwerde-Mails über unerträglichen Fluglärm bekommen wie in den letzten Tagen. Meist wird die dichte Überflugs-Häufigkeit beanstandet, aber auch das Fehlen jeglicher Information seitens der Gemeinde“.

Er fordert, dass in einer öffentlich zugänglichen Veranstaltung zu der immer mehr um sich greifenden Fluglärmproblematik Stellung genommen werden soll. Die Bürger müssen klar und sachlich informiert werden, welche Probleme mit der Verlagerung von kleinen auf immer größere Verkehrsflugzeuge in die Gemeinde „mit-eingeflogen“ werden.

Vorwurf der Kritiker: Stadt „verstecke“ sich

Es gäbe keine Information darüber, wie das Stadtparlament dem Ansinnen der Wiener Politiker, sämtliche Landungen auf der Landepiste 16 mit gekurvtem Anflug durchzuführen, begegnet. Stattdessen verstecke sie sich gemeinsam mit dem Flughafen „hinter verschlossenen Türen.“

SP-Vize Monika Obereigner-Sivec entgegnet auf die Vorwürfe der Bürgerinitiative, dass der Flughafen schon im Frühjahr eine Aussendung mit dem Hinweis, dass es durch die Bauarbeiten an der Piste 11/29 zu einer stärkeren Belastung komme, an alle Haushalte geschickt habe.

Im Sommer, als es zu sehr großen Lärmbelästigungen kam, kontaktierte die Gemeinde den Flughafen mit dem Ersuchen, die Ruhephasen einzuhalten. Obereigner-Sivec beschwichtigt: „Jetzt ist die Hälfte der geplanten Arbeitsnächte erreicht, das Schlimmste haben wir fast schon hinter uns.“ Spätestens Anfang November werde es eine Informationsveranstaltung mit dem Flughafen zu den diversen anderen Themen geben.