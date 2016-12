GroÃŸ-Enzersdorf

Obwohl die Tagesordnung bei der letzten Gemeinderatsitzung des Jahres recht lang war und auch den Budgetvoranschlag beinhaltete, verlief die Sitzung ohne große Turbulenzen und „Wadlbeißereien“.

VP-Stadtrat Michael Rauscher rückte in die zweite Reihe als Gemeinderat, ihm folgte der Oberhausener Gottfried Rotter sowohl als VP-Klubobmann wie auch als Stadtrat nach. Der Voranschlag wurde ebenso wie der mittelfristige Finanzplan einstimmig beschlossen: Der Schuldenstand der Stadt hat sich bei einem ordentlichen Haushalt von rund 23,4 Millionen Euro um eine gute Million auf 14,5 Millionen Euro reduziert.

FP stellt Antrag gegen Koran-Verteilungen

Kurzes Geplänkel gab es über das Gemeindehaus in Wittau, das „Herbert-Eigner-Gedenkhaus“ (Zitat Rotter), das sich neuerlich im Voranschlag findet, obwohl es eigentlich im Gemeinderat schon einmal abgelehnt wurde.

Unangenehm für die Stadtregierung: Die Nachmittagsbetreuung im Kindergarten muss nun verrechnet werden, das Land hat eine Mussbestimmung erlassen. Die Stadtgemeinde wird in Zukunft zumindest 50 Euro monatlich dafür einheben müssen.

Zu einer kleinen Kontroverse führte schließlich der dringliche Antrag der Freiheitlichen, vorsorglich eventuelle Koran-Verteilungen durch Salafisten in Groß-Enzersdorf zu untersagen. Auch in Deutschland würde das so praktiziert. SP-Bürgermeister Hubert Tomsic wies auf die fehlende Aktualität eines solchen Beschlusses hin, einige Wortmeldungen verwiesen auf die Religionsfreiheit in Österreich bzw. die mögliche Verfassungswidrigkeit des Anliegens hin.

Neo-Stadtrat Rotter meinte pointiert, dass Österreich nun schon länger nicht mehr zu Deutschland gehöre und zudem Bücherverbrennungen aus der Mode gekommen seien. Der Antrag wurde in weiterer Folge abgelehnt.