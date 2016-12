Gottfried Rotter hat nun alle Funktionen von Michael Rauscher übernommen – sowohl den Klubvorsitz im Gemeinderat, als auch den Stadtratsposten für Straßenbau und die Öffentlichkeitsarbeit der VP. Darum ist er jetzt auch bei allen Weihnachtsfeiern mit dabei.

"Will nur Strukturen aufbrechen"

Nein, er habe sich nicht lang gewehrt, als er gefragt wurde. Er habe „hurtig zugesagt“, das Ruder zu übernehmen. Schließlich peile er an, dass die ÖVP 2020 den Bürgermeister stellen werde. Nein, nicht früher, die Koalition wolle er nicht sprengen: „Ich will nur Strukturen aufbrechen, eine klare Linie. Aber wenn gute Ideen von anderen kommen, werde ich die auch gerne unterstützen“, versichert der Neo-Stadtrat. „Wir haben doch viele Professionen im Gemeinderat vertreten, wenn jeder das macht, was er kann, würde das Dreifache weitergehen.“

"Brauche die Herausforderung"

In diesem Sinn will er sich engagieren, etwa mit der roten Vizebürgermeisterin Monika Obereigner-Sivec bei der Perfektionierung der neuen Beleuchtung oder mit dem grünen Stadtrat Andreas Vanek in Richtung Energieautonomie weitergehen. Das sind seine Spezialgebiete, er will aber insgesamt auf Zusammenarbeit setzen. Und die Zeit dafür will er sich nehmen. Seine Firma ist mittlerweile als Ein-Personen-Unternehmen auf Sparflamme gesetzt, hauptberuflich agiert Rotter als Geschäftsführer der Wirtschafkammer-Unternehmen EDS und E-Marke.

Und die habe er schon auf Vordermann gebracht „und in die stabile Gewinnzone geführt“. Seine Töchter Veronika und Corinna sind aus dem Haus und seine Frau, mit der seit 27 Jahren verheiratet ist, hat Verständnis, sie wisse, „ich brauche die Herausforderung, ich will überall etwas weiterbringen. Wir leben in einer lebenswerten Stadt, ich will sie noch schöner und lebenswerter machen“, schließt Rotter.