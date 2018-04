„Ein erfreuliches Zeichen für das Drehkreuz Wien und den Wirtschaftsstandort Österreich“ sah VP-Bundeskanzler Sebastian Kurz gleich nach Bekanntwerden des jüngsten Entscheids des Bundesverwaltungsgerichts (BVwG) zum Bau der 3. Piste am Flughafen Wien-Schwechat.

Seiner Einschätzung folgten die meisten Spitzenpolitiker vom Vizekanzler bis zum Verkehrsminister, von der NÖ VP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leiter bis zum designierten Wiener Bürgermeister Michael Ludwig.

Liste der freudigen Presseaussendungen war lang

Wien und Niederösterreich sind am Flughafen mitbeteiligt. Freilich zeigten sich auch die Vertreter von Wirtschafts- und Arbeiterkammern, Gewerkschaft und Industriellenvereinigung, also Funktionäre in schwarz-türkis, blau und rot „hochzufrieden“. Der Wiener Wirtschaftskammerpräsident Walter Ruck sprach gar von einer „frohen Osterbotschaft für den Wirtschaftsstandort“. Die Liste der freudigen Presseaussendungen war lang.

Das BVwG genehmigte den Bau der umstrittenen 3. Piste allerdings unter deutlichen Auflagen – auch der Flughafen müsse binnen fünf Jahren klimaneutral werden.

Bereits vor Inbetriebnahme der 3. Piste seien Maßnahmen zu setzen, die eine Reduktion der CO -Emissionsmengen um 30.000 Tonnen zur Folge haben. Diese Maßnahmen haben sich auf die Sparten Abfertigung, Triebwerk-Probeläufe oder etwa die stationäre Infrastruktur zu beziehen. Zur Reduktion des Fluglärms wurden deutlich strengere Grenzwerte für den Tag und für die Nacht vorgeschrieben.

WWF und VCÖ sprachen von „falschem Signal“

Und das letzte Wort ist auch noch nicht gesprochen: Es könnte auch noch das Höchstgericht angerufen werden. Die Gegner der 3. Piste hatten jedenfalls schon in der Vergangenheit klargemacht, dass sie sich nicht so leicht geschlagen geben werden.

Umweltaktivist Wolfgang Rehm geht von einem Einspruch der Beschwerdeführer aus. Fotos: NÖN-Archiv | NOEN

Und sie meldeten sich ebenfalls bald zu Wort: Wolfgang Rehm von Virus geht von einer neuerlichen Befassung der Höchstgerichte durch mindestens einen der 28 Beschwerdeführer aus.

Die Bürgerinitiative Liesing meldete sich ebenso zu Wort wie die Umweltsprecherin der Liste Pilz, Martha Bißmann. Sie befürchtet, dass das Urteil der Regierung, die mit Tempo 140, der Halbierung der Ticketabgabe sowie Budgetkürzungen bei der ÖBB in Richtung klimaschädliche Mobilität gehe, „perfekt in die Hände“ spiele.

Die Umweltorganisation Global 2000 schließt sich der Kritik an. „Klimaschädliche Emissionen aus dem Flugverkehr sind bereits in den letzten Jahren massiv angestiegen, ein weiterer Anstieg um 250 Prozent durch den Bau der 3. Piste kann einfach nicht verkraftet werden“, so Klimasprecher Johannes Wahlmüller. Der WWF sprach von einem „falschen Signal“, der VCÖ ebenso.

Grüne: „Flüge, für die es keinen Bedarf gibt“

Die Grünen im Bezirk erinnerten daran, dass eine Entscheidung für oder gegen die 3. Piste immer auch den Bezirk, vor allem aber Groß-Enzersdorf und seine Katastralgemeinden betreffe. Der Wirtschaftsstandort sei jedenfalls nicht gefährdet. „Aktuell steigen sogar die Passagierzahlen – gleichzeitig sinken die Flugbewegungen. Derzeit sind also Kapazitäten für weitere Flüge frei, für die offensichtlich gar kein Bedarf ist.“

Im Vorjahr haben rund 23 Millionen Passagiere die zwei vorhandenen Pisten des Flughafen Wien genutzt. „Als Vergleich bietet sich der Flughafen Tokyo-Narita an, der ebenfalls zwei Pisten, allerdings bereits im Jahr 2016 39 Millionen Passagiere aufweisen konnte.“

Grünen-Stadtrat Andy Vanek freut sich, dass der Schutz der Bevölkerung mittlerweile eine große Rolle spielt. | Archiv

Andy Vanek, Grünen-Klimaschutzstadtrat in Groß-Enzersdorf: „Ein Gutes hat die gerichtliche Aufarbeitung der 3. Piste. Endlich wurde darauf hingewiesen, dass eine Bewilligung von verbindlichen Flugrouten abhängig gemacht werden kann. Dabei geht es nicht mehr um Start- oder Lande-Slots, es geht ganz gezielt um den Schutz der Bevölkerung. Und endlich auch um die Auswirkungen des Flugverkehrs auf die Gesundheit der Menschen, die entlang der Einflugschneisen leben.“

Antifluglärm-Aktivist Adolf Obrist mahnt: „Eine 3. Piste hätte unweigerlich zigtausende weitere Flugbewegungen zur Folge. An vielen Orten gäbe es eine krasse Einschränkung der fluglärmfreien Zeit. Vorzugsweise am späten Nachmittag, am Abend und in der Nacht, denn entsprechend bereits getroffener Vereinbarungen soll in dieser Zeit ausschließlich unsere Landepiste 16 angeflogen werden.“