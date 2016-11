GroÃŸ-Enzersdorf

Der Tagesordnungspunkt „Bau einer Kleinkinderbetreuungseinrichtung“ musste schon das letzte Mal verschoben werden, weil der VP im Vorfeld zu wenig Unterlagen zur Verfügung gestellt worden waren. Nun ging sie voll aufmunitioniert in die Gemeinderatssitzung und „blattelte“ Fehler um Fehler bei Ausschreibung und Vergabe auf.

Schon vor der Einladung sei die letztlich vorgeschlagene Firma MW-Wohntraum zu wenig auf Befugnis, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit geprüft worden: Eine Firma, die nur aus drei Mitarbeitern bestehe, der Geschäftsführer noch 22 andere Geschäftsführungen innehabe und die Bilanzsumme 2015 nur knapp 14.000 Euro betrage.

Hauptfehler bei der Angebotseröffnung sei gewesen, dass trotz Nichterfüllung der Ausschreibungserfordernisse (nur der Preis war ausgewiesen, nicht aber die geforderten Referenzen, die Bauzeiteinhaltung oder Energiekennzahl) nicht sofort ausgeschieden wurde. Jedenfalls empfahl die VP, allen voran Gottfried Rotter, „diese rechtswidrige Vergabe nicht mitzutragen“ und eine Neuausschreibung. SP-Bürgermeister Hubert Tomsic unterbrach die Sitzung und zog den Antrag zurück. Er werde das Land prüfen lassen.

Antrag der Grünen stieß auf taube Ohren

Weiterer Aufreger der Sitzung war eine von den Grünen eingebrachte Resolution zum Flüchtlingsthema. Nach erfolgten und drohenden Abschiebungen gut integrierter Flüchtlinge aus dem Stadtl, die in Kroatien ihren Fingerabdrücke hinterlassen haben und daher laut Dublin-Regel dorthin zurückgeschoben werden sollten, wollten die Grünen erreichen, dass den Gemeinden dabei ein Mitspracherecht eingeräumt wird. Die Reaktionen waren nicht freundlich.

Vonseiten der FP hieß es, man sei froh, dass die Gesetze endlich vollzogen würden, immerhin seien alle Flüchtlinge illegal eingereist. Von VP-Seite hörte man, dass Kroatien ein schönes Urlaubsland sei, also alles nicht so tragisch. SP-Bürgermeister Tomsic hatte bereits zur geheimen Abstimmung Stimmzettel vorbereiten lassen. So lautete das Endergebnis schließlich 12 zu 16 gegen die Resolution.