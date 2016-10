GroÃŸ-Enzersdorf

Aus der Gemeinderatssitzung hörte man von turbulenten Szenen: FP-Stadtrat René Azinger berichtete von einer „emotionsgeladenen, manchmal fast ins Niveaulose abgleitenden Sitzung, mit vielen aufgedeckten Schlampereien“. Daher sei die Opposition „gezwungen gewesen, sämtliche Register zu ziehen.“

Der grüne Stadtrat Andy Vanek kontert: „ÖVP und FPÖ scheinen noch immer nicht zu verstehen, was die Menschen von uns Mandataren verlangen: Zum Wohle der Gemeinde zusammenarbeiten.“ So sei einfach der Baubeginn des Kindergartens auf dem Gelände der Neuen Mittelschule verzögert worden, der eigentlich in allen Gremien außer Streit stand.

„Die Ausschreibung wurde korrekt ausgeführt, geprüft wurde vom beeideten Bausachverständigen“, so SP-Bürgermeister Hubert Tomsic. Der Vergabe an den Bestbieter (mit Preisabstand von 150.000 Euro) sollte eigentlich nichts im Wege stehen. Doch ein Papier für die Ausschreibung war nicht beigelegt worden und die VP fühlte sich nicht ausreichend informiert.

Zudem erklärte sich ein SPÖ-Mandatar für befangen. Damit war die Chance, „alle Register zu ziehen“, gegeben. Das Angebot einer Sitzungsunterbrechung, um dem die Beschwerde führenden VP-Gemeinderat Gottfried Rotter die fehlende Unterlage zur Verfügung zu stellen, lehnte der ab: „Jetzt les‘ ich mir das nicht mehr durch.“ Die FP zog mit, die Vergabe wurde bei Stimmengleichstand abgelehnt.

„Schade, dass sich die ÖVP von der Befindlichkeit eines einzelnen Mandatars in Geiselhaft nehmen lässt und Familien, die einen Kindergartenplatz brauchen, warten müssen“, klagt Vanek. Rotter dazu: „Es handelt sich um eine Firma, die in Polen fertigen lässt.

Ich wollte wissen, ob in der Ausschreibung auf den Rundumprozess eingegangen wurde, also was bei Pannen, Reparaturen innerhalb der Gewährleistungsfrist und so weiter, geschieht. Immerhin bietet die Firma um gut 20 Prozent billiger an, wie kann das gehen? Wenn alles korrekt vorliegt, werden wir zustimmen.“

Tomsic gelassen: „Ich werde noch im Oktober zu einer Gemeinderatssitzung einladen, dann werden wir die Vergabe beschließen. Es besteht kein Zweifel am Bestbieter.“